Промышленная автоматизация
аутсорсинг снабжения
+7 812 6556784
Обратная связь
Каталог продукции
Главная
Каталог продукции

HAM-LET

Компания HAM-LET — проектирование, разработка и изготовление интеллектуально управляемых высококачественных клапанов КИП, фитингов, систем и решений для полупроводников, транспорта и альтернативных видов топлива, энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроения, фармацевтики, аналитического оборудования, химического производства и очистки.

Фитинги и соединители
Фитинги и соединители
Арматура КИП
Арматура КИП
Клапаны для чистых сред
Клапаны для чистых сред
Принадлежности
Принадлежности

Оценивая приоритетность задач, стоящих перед Заказчиком, мы формируем оптимальные решения для реализации проектов в различных отраслях промышленности.

Для получения консультации по продукции HAM-LET и другому оборудованию из нашего каталога свяжитесь со специалистом нашей компании по телефону +7 812 655-67-84 или отправьте запрос на коммерческое предложение:

Получить коммерческое предложение

Компания HAM-LET Group, основанная в 1950 году, является одним из ведущих мировых производителей, специализирующихся на проектировании, разработке, изготовлении и сбыте интеллектуально управляемых высококачественных клапанов КИП, фитингов, систем и решений.

Компания предлагает широкую номенклатуру оборудования КИП для систем высокого давления и тяжелых условий применения, а также инновационные изделия и решения для Интернета вещей (IOT) Индустрии 4.0 и новых методов управления.

Продукция используется в разнообразных средах эксплуатации: наземной, морской, подводной, воздушной и сверхчистой.

События

X ежегодная конференция "Нефтегазопереработка-2020"

X ежегодная конференция "Нефтегазопереработка-2020" 29 сентября 2020 года в Москве состоится 10 ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа»

X Международный газовый форум (ПМГФ–2020)

X Международный газовый форум (ПМГФ–2020) С 6 по 9 октября на площадке Экспофорума пройдет Х Юбилейный Петербургский международный газовый форум – место встречи лидеров отраслевого сообщества, один из основных проектов, на котором обсуждаются вопросы мировой газовой индустрии

Нефтегазовая техническая конференция SPE 2020

Нефтегазовая техническая конференция SPE 2020 26–29 октября 2020 г. пройдет Российская нефтегазовая техническая онлайн-конференция, каторая объединяет первые лица компаний, лидеров мнений и ведущих экспертов из нефтегазовой отрасли

Все события