HAM-LET
Компания HAM-LET — проектирование, разработка и изготовление интеллектуально управляемых высококачественных клапанов КИП, фитингов, систем и решений для полупроводников, транспорта и альтернативных видов топлива, энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроения, фармацевтики, аналитического оборудования, химического производства и очистки.
Оценивая приоритетность задач, стоящих перед Заказчиком, мы формируем оптимальные решения для реализации проектов в различных отраслях промышленности.
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Компания HAM-LET Group, основанная в 1950 году, является одним из ведущих мировых производителей, специализирующихся на проектировании, разработке, изготовлении и сбыте интеллектуально управляемых высококачественных клапанов КИП, фитингов, систем и решений.
Компания предлагает широкую номенклатуру оборудования КИП для систем высокого давления и тяжелых условий применения, а также инновационные изделия и решения для Интернета вещей (IOT) Индустрии 4.0 и новых методов управления.
Продукция используется в разнообразных средах эксплуатации: наземной, морской, подводной, воздушной и сверхчистой.