HAM-LET

Компания HAM-LET — проектирование, разработка и изготовление интеллектуально управляемых высококачественных клапанов КИП, фитингов, систем и решений для полупроводников, транспорта и альтернативных видов топлива, энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроения, фармацевтики, аналитического оборудования, химического производства и очистки.

Оценивая приоритетность задач, стоящих перед Заказчиком, мы формируем оптимальные решения для реализации проектов в различных отраслях промышленности.

Для получения консультации по продукции HAM-LET и другому оборудованию из нашего каталога свяжитесь со специалистом нашей компании по телефону +7 812 655-67-84 или отправьте запрос на коммерческое предложение: